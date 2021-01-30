ВСУ за сутки обстреляли районы четырех населенных пунктов ДНР

За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило 6 раз. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

За прошедшие сутки боевики армии Украины обстреляли окрестности четырех населенных пунктов Республики. Под огнем оказались села и поселок на донецком и мариупольском направлениях. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Спартак, пос. ш-ты Трудовская, Ленинское, Коминтерново. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 30 единиц, — говорится в сообщении.

Известно, что противник использовал противотанковые управляемые ракеты, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Также в нарушение допмер контроля перемирия были произведены четыре взрыва у Водяного и Опытного.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за этот период не зафиксировано.

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