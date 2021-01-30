В ЛНР заявили о присутствии боевиков ВСУ на участке разведения сил

Известно, что боевики у линии соприкосновения числятся за 92-й бригадой. Фото: штаб оос

Народная милиция ЛНР зафиксировала на участке разведения сил подозрительную активность. По данным оборонного ведомства, три боевика ВСУ пробрались на свои бывшие позиции в районе Золотого.

— На бывших позициях ВСУ в зоне разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение трех военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства также отметили, что этот факт подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Тем временем в самом Золотом киевские силовики разместили во дворах жилых домов пять единиц бронетехники и зенитную установку. Напомним, что размещение вооружения и военной техники в населенных пунктах является нарушением одного из пунктов допмер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

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