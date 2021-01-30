Коронавирус в ЛНР выявили у 20 человек

Пройти вакцинацию от коронавирусв смогут все желающие Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прошедшие сутки коронавирус в Луганской Народной Республике выявили еще у 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

— Всего по состоянию на 09:00 30 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2597, — говорится в сообщении.

При этом в ЛНР болезнь побороли уже 2137 человек от общего числа инфицированных. Их с дважды отрицательным результатом теста на коронавирусную инфекцию выписали из медучреждений. Летальный случаев в ЛНР – 232.

Тем временем в Республиках Донбасса ожидают начало вакцинации от коронавируса. Первая партия российской вакцины, по данным Минздрава, должна прибыть в эти выходные. Как записаться на вакцинацию – пока не сообщается. Вероятнее всего, в ближайшее время Минздрав даст разъяснения, после которых появятся ответы на интересующие население вопросы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как не стать вечным пациентом – советы донецкого психотерапевта

Эксперт «КП» рассказал, чем чревата ипохондрия (подробнее)