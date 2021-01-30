Денис Пушилин утвердил внешний вид штандарта Главы ДНР

Штандарт является символом власти главы государства Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, в котором утвердил внешний вид флага руководителя государства. Соответствующий указ был опубликован на его официальном сайте.

Местонахождением оригинала штандарта является служебный кабинет Главы Республики. При вступлении в должность вновь избранного Главы ДНР оригинал располагается рядом с ним. Дубликат штандарта поднимается над Администрацией Главы, а также устанавливается на его транспортных средствах.

Он представляет собой квадратное полотнище в цветах государственного флага Республики. Внутри находится двуглавый серебристый орел с поднятыми крыльями, а на его груди расположен красный щит с изображением Архангела Михаила с поднятым мечом. По краям полотнище окаймлено бахромой серебристого цвета.

На древко крепится специальная серебряная скоба, на которой выгравированы фамилия, имя и отчество Главы ДНР с датами его пребывания на данном посту. Украшает вершину древка металлическое навершье в виде копья с описанным выше гербом.

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