Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Денис Пушилин утвердил внешний вид штандарта Главы ДНР

Глава Республики подписал соответствующий указ
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
КомментироватьОставить комментарий
Штандарт является символом власти главы государства

Штандарт является символом власти главы государства

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, в котором утвердил внешний вид флага руководителя государства. Соответствующий указ был опубликован на его официальном сайте.

Местонахождением оригинала штандарта является служебный кабинет Главы Республики. При вступлении в должность вновь избранного Главы ДНР оригинал располагается рядом с ним. Дубликат штандарта поднимается над Администрацией Главы, а также устанавливается на его транспортных средствах.

Он представляет собой квадратное полотнище в цветах государственного флага Республики. Внутри находится двуглавый серебристый орел с поднятыми крыльями, а на его груди расположен красный щит с изображением Архангела Михаила с поднятым мечом. По краям полотнище окаймлено бахромой серебристого цвета.

На древко крепится специальная серебряная скоба, на которой выгравированы фамилия, имя и отчество Главы ДНР с датами его пребывания на данном посту. Украшает вершину древка металлическое навершье в виде копья с описанным выше гербом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На международном форуме в Донецке Глава ДНР озвучил миссию Донбасса

Форум в столице ДНР будет проходить два дня (подробнее)

Украинский кризис