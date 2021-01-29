Погода в Донецке: 30 января будет пасмурно, ожидается мелкий дождь

Весь день в Донецке продержится пасмурная погода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

30 января в столице ДНР продержится пасмурная погода. Ночной дождь со снегом к утру сменит мелкий дождь. Ближе к обеду он прекратится.

Температура составит +1...+3 градуса тепла, днем воздух прогреется до максимальных +4.

Ветер южный, будет дуть со скоростью 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток изменится от 733 до 735 мм ртутного столба.

В этот день народ чтил память преподобного Антония Великого (Перезимнего). Считалось, что именно 30 января является серединой зимы. В этот день часто приходили оттепели, но следом шли сильные морозы. Отсюда и пошла поговорка, что зимнему теплу доверять нельзя: «Перезимник обнадежит, а потом обманет - все морозом стянет». Если на Антония небо покрывали тучи - ждали метели.

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