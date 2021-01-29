Украинские военные обстреляли окраину Донецка из БМП

Украинские военные наращивают активность. Фото: штаб «ООС»

Сегодня вечером украинская армия открыла огонь по западной окраине Донецка. Били в направлении поселка шахты «Трудовская» - со стороны подконтрольной Киеву Марьинки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался в 17.15 со стороны Марьинки. Противник выпустил 7 гранат из РПГ и АГС и совершил 10 выстрелов из БМП-1. Кроме того, была замечена работа снайпера, - сообщили наблюдатели.

Напомним, подразделения ВСУ продолжают применять запрещенное Минскими соглашениями оружие и размещать в жилых массивах тяжелое вооружение. Сегодня утром они выпустили 2 противотанковые управляемые ракеты в направлении города Донецк и села Ленинское на юге Республики.

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