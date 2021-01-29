В прифронтовой Докучаевск доставили гуманитарную помощь

Накануне волонтеры доставили адресную помощь в прифронтовое село Сигнальное и поселок Еленовка города Донецк. Фото: сайт ОД «ДР»

Главной в работе оперативного штаба «Здоровое движение» по-прежнему остается поддержка наиболее уязвимых категорий населения. В этот раз волонтеры помогли одиноким пенсионерам и многодетным семьям из прифронтовых районов Докучаевска. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения «Донецкая Республика».

- Помогли семьям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Жителям Докучаевска передали 18 продуктовых наборов и больше 100 наборов бытовой химии, - рассказали активисты.

Напомним, штаб «Здоровое движение» был создан при ОД «ДР» в апреле 2020 года. Телефон горячей линии: с мобильного - 45045, со стационарного - 062-28-45045, номер телефона МТС: +38 095-556-13-99.

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