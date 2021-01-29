Кравчук сделал заявление: Украина отказывается принимать удерживаемых лиц из республик Донбасса

Кравчук сделал заявление. Фото: сайт Леонида Кравчука

Украинские власти отказались принимать удерживаемых лиц, которых Донецкая и Луганская Народные Республики готовы были передать Киеву при посредничестве политика Виктора Медведчука. Об этом заявил глава делегации незалежной Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

- Участие Медведчука в данном процессе неуместно, - сказал он.

По словам экс-президента Украины, обмен удерживаемыми должен проводиться на уровне государства, а не на уровне частных лиц.

Напомним, что ДНР и ЛНР в качестве жеста доброй воли готовы были передать Украине ряд удерживаемых лиц – это женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями люди, которые не принимали участия в вооруженных действиях против республик.

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