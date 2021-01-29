Медики ЛНР проходят обучение для проведения вакцинации от коронавируса

Российская вакцина поступит в Республики в ближайшее время. Фото: ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи»

Республики Донбасса ожидают поступление российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заместитель главного врача Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Елена Андреенкова заявила, что поступление вакцины на территорию ЛНР ожидается в ближайшее время.

- Уже сейчас начата эта работа, проводится обучение медицинского персонала, который будет привлекаться к иммунизации населения, - сказала эпидемиолог.

Елена Андреенкова добавила, что каждый, кто будет прививаться, должен пройти тщательное медицинское освидетельствование. За теми, кто получит прививку, будет организовано медицинское наблюдение.

Ранее мы сообщали, что российскую вакцину в ДНР ожидают 30-31 января.

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