В ЛНР с 1 февраля вырастут тарифы на ЖКХ

Уже в феврале жителям ЛНР придут новые платежки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Республике вводят новые размеры тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР.

- Правительство ЛНР приняло ряд нормативно-правовых актов, согласно которым с 1 февраля текущего года устанавливаются новые тарифы на коммунальные услуги для населения, бюджетных организаций и субъектов хозяйствования, - рассказали в ведомстве.

В результате повышения цен платежки горожан «поправятся» на 17-20 процентов.

- В городах с централизованным отоплением для 2-комнатной квартиры с двумя проживающими людьми плата увеличится в среднем от 200 рублей за месяц в межотопительный сезон до 313 рублей в месяц отопительного периода, - подсчитала исполняющая обязанности председателя Государственного комитета тарифного и ценового регулирования Лариса Духина.

Ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте министерства ЛНР.

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