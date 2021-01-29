Вакцинация от коронавируса в ДНР: «Спутник V» поступит в Республику в ближайшие выходные

В числе первых сделать бесплатную прививку от коронавируса смогут работники социальной сферы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совсем скоро стартует вакцинация от коронавируса в ДНР. Жители Республики ожидают поступление российской вакцины «Спутник V». Первая партия вакцины ожидается 30-31 января. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Прибытие российской вакцины «Спутник V» ожидается в эти выходные, - сообщили в Минздраве.

Ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что вакцина поступит до конца января.

Изначально сообщалось, что первыми пройдут бесплатную вакцинацию от коронавируса отдельные категории граждан, которые особо подвержены риску инфицирования. Это медики, сотрудники сферы образования, работники соцсферы и силовых ведомств. Однако позже стало известно, что пройти вакцинацию смогут все желающие.

- В Республику будет доставлено достаточное количество вакцины, что позволит иммунизировать население не только из группы повышенного риска, но и всех желающих, – заявил руководитель Минздрава ДНР Александр Оприщенко.

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