В ЛНР назвали причину сокращения гуманитарных программ ООН для Республики

Запрет украинской стороны сделал практически невозможным доставку в Республику необходимых гуманитарных грузов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Из-за запрета Украины провозить крупногабаритные грузы через пункт пропуска «Счастье» в ООН сократили часть гуманитарных программ для ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики.

- В определенной мере на работе миссии отразилось снижение финансирования ООН - так как средства были перераспределены на борьбу с коронавирусом. Но в большей степени снижение активности произошло из-за запрета украинской стороны пропускать габаритные грузы гуманитарных миссий, а в их числе и строительные материалы для ремонта разрушенных обстрелами домов, через пункт пропуска «Луганск-Счастье». Это сделало практически невозможным доставку необходимых материалов, - рассказали в ведомстве.

В министерстве выразили надежду, что разумное решение проблемы будет все-таки найдено, и работа гуманитарной миссии в Республике возобновится в полном объеме.

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