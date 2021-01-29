Проблем с кислородом нет: Луганская больница получила новую кислородную станцию

Новое оборудование способно сохранить не одну сотню жизней. Архивное фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганскую городскую многопрофильную больницу №4 доставили оборудование для легочных больных. Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской части Максим Сидоренко.

- Это кислородная станция, которая состоит из 4 криоцилиндров и способна обеспечить большее количество пациентов кислородом при выраженной дыхательной недостаточности, - рассказал замглавврача.

Еще недавно в этой больнице возникли трудности из-за дефицита кислорода. На сегодняшний день, в том числе благодаря новому оборудованию, проблема устранена.

- Была до недавнего времени проблема с кислородоконцентраторами, потому как многие пациенты требовали только кислородотерапию. Сейчас у нас их 19 штук, по 5-6, а то и 7 находятся ежесуточно в запасе. Так что есть резерв. К тому же, у нас работают кислородные станции, - рассказал заведующий приемным отделением Евгений Плохих.

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