Из-за украинских обстрелов на юге ДНР обесточены два села

Украинская армия продолжает наносить урон жилым домам и энергетической инфраструктуре Республики. Архивное фото Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В результате обстрелов с позиций украинских военных оказались обесточенными сразу два села на юге ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

Оба населенных пункта попали под удар противника 28 января. В Коминтерново был поврежден трансформатор ТМ-160 кВА, из-за чего без света и тепла остались 29 абонентов. В Сергеевке осколками снаряда посекло проходной изолятор 10 кВ на комплектной трансформаторной подстанции, и теперь без электроэнергии в селе остался 51 житель.

- Ремонтные работы нужно согласовать с СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня), а также получить гарантии от украинской стороны о соблюдении тишины, которые Киев дает очень неохотно, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, утром 28 января ВСУ нанесли минометный удар по югу ДНР. Противник также применил станковый противотанковый гранатомет.

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