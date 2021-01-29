Выпустили две ракеты: ВСУ применяют ПТУРы в Донбассе

Донбасс седьмой год под обстрелами (архив) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Боевики ВСУ применяют запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Утром, 29 января, ими было выпущено две противотанковых управляемых ракеты (ПТУР) в направлении населенных пунктов ДНР.

- Сегодня в 09.47 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению от Водяного к селу Ленинское. Выпущена одна противотанковая управляемая ракета (ПТУР). В 9:55 со стороны Авдеевки в направлении поселка Спартак выпущена одна ракета ПТУР, - сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Также сообщается, что в 9.55 со стороны Авдеевки в направлении поселка Спартак было выпущено шесть гранат из автоматического станкового гранатомета.

Напомним, согласно договорённостям, размещение противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) запрещено вблизи линии разграничения в Донбассе. Украинская сторона эти соглашения нарушает. ВСУ продолжают размещать тяжелую технику в жилых кварталах подконтрольных им населенных пунктов.

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