За все время коронавирусом в ЛНР заболели 2 577 жителей

Только за минувшие сутки в Республике зарегистрировали две смерти от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирусной инфекцией в ЛНР заболели 2 577 жителей. Из них 11 новых случаев заражения были выявлены за прошедшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

- По состоянию на 29 января количество выявленных и подтвержденных случаев заражения COVID-19 на территории Луганской Народной Республики составило 2 577, - рассказали в ведомстве.

При этом пошли на поправку и были выписаны из больниц в общей сложности 2 120 человек. Однако болезнь очень коварна: от нее в Республике скончались уже 224 пациента. Двое - только за минувшие сутки.

Напомним, первые случаи заболевания в мире COVID-19 медики выявили в конце 2019 года в Китае. К сегодняшнему времени, по данным Всемирной организации здравоохранения, количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией превысило 100 миллионов человек, из них более 2 миллионов скончались.

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