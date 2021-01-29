За сутки в ДНР заболели коронавирусом 158 человек

За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 54 человека с пневмонией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР фиксируют новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки статистику заболевших пополнили 158 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

- 28 января провели 425 исследований. Из них подтвердили 136 новых случаев заболевания и у 22 пациентов диагноз установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, медики выявили 76 больных пневмонией, из них госпитализировали 54-х.

Всего на сегодняшний день число заболевших COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики составляет 20 153 человека. Продолжают лечиться 7 643 пациента, а 10 733 жителя после выздоровления уже выписаны из больниц.

Болезнь окончилась летальным исходом в 1 777 случаях заражения коронавирусом.

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