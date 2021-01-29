Выпустили 20 снарядов: За сутки ВСУ трижды обстреляли ДНР

Трудно подсчитать масштабы разрушений. нанесенных Республикам за годы войны Фото: Юлия АНДРИЕНКО

За минувшие сутки украинская армия обстреляла территорию ДНР три раза. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов составило 20 единиц (оружие калибром до 12,7 мм в статистику не входит), - отметили в СЦКК.

Под удар попали окрестности поселка Старомихайловки на донецком направлении, а также сел Коминтерново и Заиченко на мариупольском.

В представительстве уточнили, что киевские силовики применили 120-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, в нарушение договоренностей по перемирию на Донбассе был задействован беспилотник в районе села Водяное, расположенного к востоку от Мариуполя.

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