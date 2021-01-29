Порыв с украинской стороны: В ЛНР сокращена подача воды

Полное возобновление подачи воды станет возможным только после восстановления поврежденного водовода. Фото: ГУП ЛНР «Лугансквода»

Водоснабжение в ЛНР частично приостановилось в связи с порывом на водопроводе, расположенном на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает Луганское информагентство со ссылкой на пресс-службу государственного унитарного предприятия «Лугансквода».

- Украина прислала официальное уведомление о том, что с их стороны создался порыв, из-за чего они прекратили водоснабжение до окончания ремонтных работ, - сказано в сообщении.

Коммунальщики уточнили, что из-за аварии была полностью перекрыта подача воды в Кировск и Первомайск, вполовину сокращено водоснабжение Стаханова, на 40% - Брянки, 25% - Алчевска и на 20% - Славяносербска и Перевальского района.

Напомним, по данным предприятия «Лугансквода», Луганская Народная Республика самостоятельно обеспечивает себя водой на 84%. Украинские поставки составляют до 15%.

Читайте также

Тарифы на ЖКХ в ДНР повышаются: сколько будем платить с 1 февраля

При этом тарифы на ЖКХ в ДНР даже после повышения будут в разы меньше, чем на Украине (подробнее)