Больше 400 000 жителей Донбасса стали гражданами России

Теперь получить российский паспорт жителям Донбасса стало гораздо проще Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уже больше 400 тысяч жителей Донбасса стали гражданами Российской Федерации - благодаря упрощенному порядку. Об этом на международном форуме «Русский Донбасс», что проходит в Донецке, сообщил депутат Госдумы России, координатор интеграционного комитета «Россия - Донбасс» Андрей Козенко.

- На территории России признаются документы, которые выданы в Республиках. Граждане ДНР и ЛНР обрели право получения российского гражданства в упрощенной форме, и уже более 400 тысяч человек этим правом воспользовались, - рассказал депутат.

Напомним, 24 апреля 2019 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому населению Республик Донбасса разрешено получать гражданство России по упрощенной схеме. Спустя ровно год им был также подписан закон, освобождающий жителей Донецкой и Луганской Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

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