Маргарита Симоньян: «Россия, матушка, забери Донбасс домой»

Маргарита Симоньян. Фото: denis-pushilin.ru

Люди Донбасса хотят быть частью русского мира и говорить на родном языке. Никто не вправе отнять у них эту возможность. Такое мнение выразила на международном форуме «Русский Донбасс» в Донецке главред телеканала RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

- Вчерашний день провели в разговорах, поездках. Посмотрели школы, больницы, поговорили с людьми. То, что увидели, еще больше утвердило в ощущении, насколько лучшие качества русского народа и духа отображаются в каждом человеке, которого здесь встретили. Это абсолютное мужество, бесстрашие, верность своим идеалам, истории, культуре, языку. Это великодушие, сплоченность и, конечно, знаменитое русское великотерпение, - сказала Симоньян.

Журналист добавила, что поездка в Донецк оказала на нее сильное впечатление.

- Люди Донбасса хотят быть русскими, и мы должны обеспечить эту возможность, - считает главред телеканала RT.

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