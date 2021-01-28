Действие гумпрограммы воссоединения народа Донбасса распространится на всех русскоязычных жителей Украины

Денис Пушили заявил, что действие гуммпрограммы воссоединения народа Донбасса распространится на всех русскоязычных жителей Украины. Фото: Сайт Главы ДНР

Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса распространится на всех русскоязычных жителей Украины. Об этом заявил сегодня на международном форуме «Русский Донбасс» Глава ДНР Денис Пушилин.

- Мы всегда будем поддерживать соотечественников, проживающих на территории других областей, подконтрольных Украине. В части образования и здравоохранения, предоставления административных и юридических услуг, адресной помощи жителям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Мы помогали им даже когда наши города и села находились под огнем ВСУ. Мы с Главой ЛНР Леонидом Пасечником обсудили и приняли решение о необходимости продолжить работу в этом направлении. И не только продолжить, но и усилить, - сообщил Денис Пушилин.

Гуманитарная программа действует с февраля 2017 года. Соотечественникам оказывается медицинская, финансовая и иная поддержка.

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