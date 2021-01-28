Глава ЛНР заявил о необходимости защитить культурное и историческое наследие Донбасса

Леонид Пасечник заявил о необходимости защитить культурное и историческое наследие Донбасса. Фото: ЛИЦ

Доктрина «Русский Донбасс» закрепит общую позицию республик Донбасса в стремлении к скорейшему воссоединению с Россией. Об этом на одноименном форуме в Донецке заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Перед нами стоит важная задача – преодолеть сложившуюся несправедливость, защитить культурное и историческое наследие, социальные и юридические права наших граждан. В 2014 году русскому народу Донбасса была объявлена война с целью уничтожения собственной идентичности на исконно русской земле, но нам удалось отстоять право на самоопределение, свободу и независимость. Мы выступили против беззакония украинской власти, мы сражались и продолжаем сражаться за то, чтобы быть частью Русского мира, - рассказал Леонид Пасечник.

Форум «Русский Донбасс» будет проходить в Донецке с 28 по 29 января. На нем примут доктрину государственной политики Республик Донбасса. Ранее документ обсуждали ученые, политологи, депутаты и общественники.

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