Глава ДНР сформулировал миссию Донбасса

Денис Пушилин сформулировал миссию Донбасса Фото: Дмитрий СТЕШИН

Донбасс на всем постсоветском пространстве стал примером борьбы за права русскоязычных жителей. Об этом сегодня на международном форуме «Русский Донбасс» заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Донбасс определил для себя сакральную миссию - помочь тем, кто всегда был за Россию и вместе с Россией. Помочь осознать свою истинную принадлежность. Именно Донбасс стал символом, способным объединить русских и русскоговорящих граждан постсоветских государств. Только общие ценности, идеалы и нормы могут стать основой для успешного функционирования современных государств, которым присущи этнические, культурные, языковые разногласия, - рассказал Глава ДНР.

Ранее доктрина «Русский Донбасс», о создании которой в конце прошлого года заявил Денис Пушилин, обсуждалась на разных площадках в Донецке. В дискуссиях принимали участие ученые, политологи, депутаты и общественники.

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