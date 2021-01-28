Депутат Госдумы РФ заявил, что Республики Донбасса выходят на новый этап

Андрей Козенко. Фото: Фейсбук / Андрей Козенко

В ходе международного форума «Русский Донбасс», который проходит в столице Донецкой Народной Республики, с заявлением выступил депутат Государственной думы России Андрей Козенко. Политик заявил, что Республики Донбасса выходят на новый этап.

- Сегодня Республики Донбасса выходят на новый этап своего исторического развития. Первые годы стали переломными, они оказались проверкой на прочность, но мы видим, что никакими санкциями, блокадами и даже военной агрессией не запугать тех, чей дух закалялся в шахтах, - заявил депутат Госдумы.

Форум «Русский Донбасс» будет проходить в Донецке с 28 по 29 января. На нем впервые будет принята доктрина государственной политики Республик Донбасса.

Тем временем, украинские военные продолжают обстрелы Республик. В 12.55 с украинских позиций в Красногоровке был открыт огонь из стрелкового оружия по Старомихайловке.

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