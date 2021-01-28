В Донецке проходит международный форум «Русский Донбасс» Фото: ДАН

Доктрину государственной политики республик Донбасса примут на интеграционном форуме «Русский Донбасс», который будет проходить и завтра, 29 января.

На место уже приехали Глава ДНР Денис Пушилин, Глава ЛНР Леонид Пасечник, депутаты Госдумы Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, политологи, преподаватели вузов, научные и культурные деятели, российские журналисты, общественники. Всего собралось около 400 человек.

Работа форума сегодня будет проходить на четырех площадках: «Историческое прошлое Донбасса», «Современный период в развитии Донбасса», «Наше будущее с Россией» и «Мнение». Затем на круглом столе участники обсудят пути практической реализации Доктрины.

В пятницу запланировано проведение двух круглых столов: «Идеология, культура и ценности Русского мира как объединяющее начало России и Донбасса» и «Безопасность русской цивилизации в условиях глобальной геополитической турбулентности».

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