Бывшие пленные, переданные Киевом в ДНР, на Украине объявлены в розыск

Дарья Морозова сообщила, что Украина должна предоставить план процессуальной очистки ранее освобожденных. Фото: ДАН

Украина должна предоставить ДНР конкретный план по процессуальной очистке ранее освобожденных в результате обмена лиц. Об этом сегодня Донецкому агентству новостей заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова.

- Мы ожидаем от украинских переговорщиков четкий план действий, чтобы мы понимали, на каком этапе находится процессуальная очистка ранее освобожденных лиц, собираются ли они вообще выполнять ее или нет, после чего мы сможем говорить уже о подготовке к дальнейшим этапам обмена, - сообщила Дарья Васильевна.

Как сообщала «КП», из общего числа граждан, перемещенных в Республику во время обменов 2019 - 2020 годов, на сегодня процессуально очищен лишь один. В отношении остальных фактически продолжается уголовное преследование. ДНР же со своей стороны выполнила все обязательства.

Напомним, что крайний обмен между Украиной и республиками Донбасса состоялся в апреле прошлого года. Тогда Донецк передал Киеву девять человек, получил - десять.

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