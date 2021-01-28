В ДНР за сутки пневмонии вывили у 70 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР за сутки пневмонии вывили у 70 человек.

- Это на пять случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Из них госпитализирован 63. Всего на лечении 1 524 пациента с пневмониями, из них 657 - на кислородной поддержке (плюс 17 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в Республике на лечении от COVID-19 находится 7561 пациент, выписаны – 10 671 человек, умерли – 1763.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В ДНР работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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