Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 305 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 19 995 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 27 января проведено 818 исследований, из них выявлено 251 случай заболевания и у 54 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) от COVID-19 находится 7561 пациент, выписаны – 10 671 человек, умерли – 1763.

В ДНР продолжает работать горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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