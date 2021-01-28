Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 305 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За все время коронавирус в ДНР выявили у 19 995 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
- За 27 января проведено 818 исследований, из них выявлено 251 случай заболевания и у 54 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.
На сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) от COVID-19 находится 7561 пациент, выписаны – 10 671 человек, умерли – 1763.
В ДНР продолжает работать горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.
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