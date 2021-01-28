Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР 120 боеприпасов

Украинские боевики за сутки выпустили 120 боеприпасов по ДНР. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 120 боеприпасов. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем на горловском направлении оказалось Зайцево , Яковлевка под Ясиноватой - на донецком направлении, окрестности Петровского и Ленинского - на мариупольском направлении, - говорится в сообщении.

Противник применял вооружение БМП и БТР, гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, что в предыдущие сутки вооруженные формирования Украины четыре раза открывали огонь по ДНР.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует перемирие. Документ, принятый сторонами конфликта на минской переговорной площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотные летательные аппараты.

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Об этом сообщили в СЦКК (подробнее)