ВСУ нанесли минометный удар по югу ДНР

Сегодня, 28 января, вооруженные формирования Украины обстреляли из тяжелых минометов Заиченко, что в Новоазовском районе ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 08.10 со стороны ВФУ в направлении Заиченко выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров. Огонь велся с территории подконтрольного Украине Водяного, - говорится в сообщении СЦКК.

По данным представительства, через двадцать минут со стороны Талаковки по району Коминтерново выпущено пять гранат из станкового противотанкового гранатомета.

Данные о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, что с прошлого года в Донбассе действует усиленное перемирие. Документ, принятый сторонами конфликта на минской переговорной площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотные летательные аппараты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виталий Киселев: Под Дебальцево украинские военные сначала тяжело ранили защитника ЛНР, а потом ждали, пока он умрет

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «КП», что погибшего бойца можно было спасти (подробнее)