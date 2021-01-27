Погода в Донецке: 28 января в середине дня пойдет дождь

28 января восход ожидается в 6.59, а закат 16.24 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погода в Донецке 28 января ожидается пасмурной. По прогнозам синоптиков, в середине дня пойдет дождь, но ближе к вечеру он закончится.

Температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов. Кроме осадков в этот день также ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду. Воздушные потоки будут дуть в южном направлении.

Народный прогноз погоды. 28 января почитается память преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника. В прежние времена была такая поговорка: «Пётр-Павел дня прибавил», что указывало на увеличение световой части дня.

Чтобы узнать погоду на ближайшее время 28 января нужно наблюдать за небом. Если звезды яркие, то быть морозу, тусклые – к теплу. Когда с севера приходили тучи, то оттепель наступит еще не скоро. Снежный буран днем предвещал крепкий мороз ночью.

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