Комбриг ВСУ установил премию за сбитые беспилотники ОБСЕ

Киевские силовики используют средства РЭБ для препятствования работе БПЛА СММ ОБСЕ. Фото: ОБСЕ

Командир 14-й бригады ВСУ в Донбассе Войченко решил поощрить своих подчиненных. За срыв разведывательной операции ОБСЕ им теперь будут дополнительно доплачивать. За сбитый или принудительно посаженный беспилотник миссии готовы выделять премию в размере десяти тысяч гривен (около 27 тысяч рублей).

— Рекомендуем представителям Специальной мониторинговой миссии учитывать данную информацию при составлении маршрутов движения патрулей и планов полетов БПЛА, — отметил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Командование противника пытается таким образом скрыть от наблюдателей свое запрещенное вооружение. Известно, что ВСУ припрятали зенитно-ракетные комплексы «Стрела – 10» в районах Крымского и Новотроицкого.

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