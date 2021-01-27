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Знаки зодиака и смайлик в медицинской маске украсят талоны для общественного транспорта Донецка

Новую серию билетов откроет знак зодиака «Овен»
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Тематически билеты будут выпущены тиражом по 500 тысяч экземпляров для каждой серии. Фото: ДАН

Тематически билеты будут выпущены тиражом по 500 тысяч экземпляров для каждой серии. Фото: ДАН

Проездные билеты для общественного транспорта Донецка снова поменяют свой дизайн. Сегодня, 27 января, Донецкому агентству новостей рассказали, что «Донэлектроавтотранс» собирается запустить сразу две новые серии.

— Новые проездные билеты с изображением знака «Овен» 29 января откроют серию билетов «Знак зодиака», — говорится в сообщении.

Серия «Знак зодиака» рассчитана на целый год. Ее выпустят тиражом в 500 тысяч экземпляров, но это только половина от общего объема. Вторая часть посвящена серии с изображением смайликов в медицинской маске. Вторые по всей видимости будут напоминать людям о важности соблюдения противоэпидемиологических мер для борьбы с коронавирусом.

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