Знаки зодиака и смайлик в медицинской маске украсят талоны для общественного транспорта Донецка

Тематически билеты будут выпущены тиражом по 500 тысяч экземпляров для каждой серии. Фото: ДАН
Проездные билеты для общественного транспорта Донецка снова поменяют свой дизайн. Сегодня, 27 января, Донецкому агентству новостей рассказали, что «Донэлектроавтотранс» собирается запустить сразу две новые серии.
— Новые проездные билеты с изображением знака «Овен» 29 января откроют серию билетов «Знак зодиака», — говорится в сообщении.
Серия «Знак зодиака» рассчитана на целый год. Ее выпустят тиражом в 500 тысяч экземпляров, но это только половина от общего объема. Вторая часть посвящена серии с изображением смайликов в медицинской маске. Вторые по всей видимости будут напоминать людям о важности соблюдения противоэпидемиологических мер для борьбы с коронавирусом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центральный банк ДНР выпустил собственное приложение
Скачать «ЦРБ Онлайн» можно на официальном сайте банка (подробнее)