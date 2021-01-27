В ЛНР почтили память первого Главы Республики Валерия Болотова

Памятная акция прошла в стахановской средней общеобразовательной школе № 18, где Болотов учился с первого по восьмой класс. Фото: ЛИЦ

Жители Стаханова почтили память первого главы Республики Валерия Болотова на акции, состоявшейся в средней общеобразовательной школе № 18, где он учился. Сегодня четвертая годовщина со дня его смерти, обстоятельства которой до сих пор вызывают вопросы.

В мероприятии приняли участие глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков, депутат Народного Совета ЛНР Андрей Губарев, родители Болотова, представители городской ветеранской организации, территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине", учащиеся и преподаватели школы, где учился Валерий Болотов.

- Четыре года назад ушел из жизни первый руководитель Республики Валерий Болотов. Ему было всего 47 лет. Жизненный путь Болотова – пример для каждого из нас. В 2014 году, когда вместо конструктивного диалога руководители Украины послали свою армию для убийства мирных жителей Донбасса, он одним из первых встал на защиту родной земли. Память о первом главе ЛНР живет в сердце каждого из нас. Я уверен, что стахановская школа № 18 будет с гордостью носить имя своего выдающегося выпускника, для этого готовятся соответствующие документы, – обратился к собравшимся Жевлаков.

Напомним, Валерий Болотов скончался 27 января 2017 года в Москве по официальной версии от острой сердечной недостаточности.

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