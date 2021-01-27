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Центральный банк ДНР выпустил собственное приложение

Скачать «ЦРБ Онлайн» можно на официальном сайте банка
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Приложение предназначается для дистанционного обслуживания карты ЦРБ

Приложение предназначается для дистанционного обслуживания карты ЦРБ

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Центральный Республиканский Банк выпустил собственное приложение для дистанционного обслуживания карты. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРБ.

— В функционал мобильного приложения «ЦРБ Онлайн» вошли наиболее востребованные клиентами услуги: безналичные платежи на счета физических и юридических лиц, переводы с карты на карту, все виды бюджетных платежей, а также оплата услуг поставщиков (мобильная связь, интернет, ТВ и т.д.), — говорится в сообщении.

Кроме того, с помощью приложения можно узнать о местоположении ближайших банкоматов и отделений банка по всей Республике.

Приложение работает на смартфонах и планшетах на операционной системе Android не ниже версии 4.4. Оно уже доступно для скачивания на официальном сайте банка. Однако воспользоваться им могут только зарегистрированные пользователи в системе онлайн-банкинга «ЦРБ Oнлайн».

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