В Донецке появилось такси для инвалидов-колясочников

Услугой «Инва-такси» уже воспользовали 259 инвалидов-колясочников. Фото: Администрация Донецка

В Донецке для людей с ограниченными физическими возможностями появилось собственное такси. Это специализированный автомобиль, салон которого оборудован для комфортной перевозки инвалидов-колясочников и их сопровождающих. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

—Основной целью социальной услуги «Инва-такси» является улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями и расширение их возможностей для участия в общественной жизни, — говорится в сообщении.

Воспользоваться услугами «Инва-такси» могут бесплатно инвалиды первой и второй группы, дети-инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Также в этот перечень входят лица с неоформленной группой инвалидности, которые не способны самостоятельно передвигаться. Однако круг поездок ограничен.

— Круг поездок составляют социально-значимые объекты (доставка к объекту и обратно), такие как: лечебные учреждения (районные поликлиники, стоматологии, травматологический центр, протезно-ортопедический центр), управления Пенсионного фонда ДНР, управления труда и социальной защиты населения, коммунальные учреждения, — добавили в ведомстве.

Заявки на перевозку принимает диспетчерская служба с 9.00 часов до 16.00 часов по следующим номерам телефона: 337-26-73, 071-376-44-56.