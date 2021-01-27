В Народной милиции назвали настоящую причину нападения ВСУ на позиции ЛНР

Комбриг рассчитывал списать потерю в своем соединении, как боевую. Фото: штаб ООС

Комбриг 92-й бригады ВСУ Федосенко отдал приказ обстрелять позиции Народной милиции ЛНР намеренно. Таким образом он хотел скрыть небоевую потерю в своем соединении. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Республики.

— При следовании через позиции соседней роты боевик второго отдельного механизированного батальона 92-й бригады ВСУ был принят за диверсанта, по которому открыли огонь сослуживцы. В результате инцидента военнослужащий получил огнестрельное ранение левого плеча, и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, — говорится в сообщении.

Напомним, что 26 января боевики ВСУ открыли огонь по позициям Народной милиции ЛНР, которые расположены в районах сел Калиново и Калиново-Борщеватое. Противником применялись гранатометы различного типа и крупнокалиберные пулеметы.

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