В Донецке возобновили деятельность гадалки-аферистки

Лучше даже не начинать беседу с подобным контингентом Фото: Игорь НОВИКОВ

В Донецке снова активизировали свою преступную деятельность предприимчивые гадалки. Вчера в Буденновском районе Донецка две из них - одна - молодая, другая - 50 лет, с помощью гипноза обманули доверчивую пенсионерку и вынудили несчастную вынести все деньги из квартиры.

Ранее дончане сообщали в соцсетях о подобных случаях, когда людям сообщают о смертельных заболеваниях, порчах и прочем и тут же предлагают чудесное избавление от них. Часто жертвы гадалок приходили в себя через несколько часов, обнаружив, что вынесли из дома всю наличность и золото.

Всех, кто стал свидетелями или жертвами аферистов, просят обращаться в полицию ДНР, это поможет правоохранителям Республики выйти на след преступниц: (062) 340-01-02; (062) 340-01-03. Факс: (062) 337-31-48

По возможности избегайте общения с упомянутым контингентом, прерывайте контакт при первой же возможности, не заключайте с ними сделок, не совершайте покупок, а лучше вообще не разговаривайте. Проявляйте бдительность и осторожность в общении с неизвестными «доброжелателями», пытающимися сделать «доброе дело», используя при этом методы выманивания денег. Так вы не пополните ряды жертв, которых облапошили ушлые гадалки.

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