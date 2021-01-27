В 92-й бригаде ВСУ придумали, как с помощью беспилотника сфабриковать «обстрел» со стороны ЛНР

Комбриг с представителем в СЦКК ломают голову, как создать схему фиктивного обстрела со стороны ЛНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) создают схему фиктивного обстрела со стороны ЛНР. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Комбриг подполковник Павел Федосенко договорился с капитаном Савош - офицером украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) о том, чтобы выдать небоевую потерю за результат обстрела.

На самом же деле на позициях 1-го механизированного батальона в районе Золотое-4 произошла потасовка между военнослужащими с применением оружия. В результате один из бойцов получил огнестрельное ранение в грудь. А Федосенко доложил в вышестоящий штаб об обстреле. Вот теперь и выкручивается.

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