О чем Денис Пушилин договорился с ООН

Денис Пушилин поблагодарил ООН за гуманитарную поддержку жителей Донбасса в течение всего конфликта. Фото: denis-pushilin.ru

26 января Глава ДНР Денис Пушилин провел встречу с координатором ООН по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани и главой офиса Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Игнасио Леоном.

– Встреча была посвящена обсуждению дальнейших перспектив сотрудничества в сфере гуманитарной деятельности, - сообщили в пресс-службе руководителя Республики.

Речь шла о проектах агентств ООН, по которым учреждения здравоохранения Республики получают существенную поддержку с целью предупреждения и противодействия коронавирусной инфекции.

Денис Пушилин поблагодарил Лубрани и Леона за плодотворное сотрудничество в вопросе гуманитарной поддержки со стороны ООН жителей Республик в течение почти семи лет конфликта в Донбассе. Лубрани, в свою очередь, подтвердила, что, несмотря на дополнительные вызовы, связанные с противодействием пандемии, агентства ООН и гуманитарное сообщество готовы продолжить в 2021 году оказание гуманитарной помощи населению Донбасса.

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