В Макеевке пьяный водитель автобуса наехал на работницу железнодорожного переезда

Пьяный водитель «наколесил» на два происшествия. Фото: МВД ДНР

В Макеевке пьяный водитель автобуса «ПАЗ» в течение десяти минут совершил два происшествия. Наехал на работницу железнодорожного переезда, а потом сбил стелу на автозаправке. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ МВД.

- 23 января в 16:20 в Червоногвардейском районе Макеевки вблизи железнодорожного переезда № 2 по улице Победы водитель совершил наезд на работницу переезда, которая чистила путь, - отметили в ГАИ.

Женщина получила травмы, ее отвезли в Республиканский травматологический центр. Сам же водитель «ПАЗика» покинул место происшествия и продолжил путь. На улице Крылова не справился с управлением, потерял контроль и сбил информационную стелу автозаправочной станции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 46-летний нарушитель находится за рулем автобуса в пьяном состоянии. К счастью в тот день он не возил пассажиров по маршруту. Утром мужчина прошел контроль у врача и механика на территории автотранспортного предприятия, после чего на рабочем транспорте отправился по своим личным делам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке в страшной аварии погибли двое молодых людей

Происшествие случилось в Кировском районе (подробнее)