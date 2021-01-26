Это мошенники! Кто в ДНР от имени «Феникса» предлагает бесплатно оформить мобильную связь стандарта 5G

В ДНР пока только мошенники «внедряют» мобильную связь стандарта 5G. Фото: МВД ДНР

Госпредприятие «Республиканский оператор связи» выступило с опровержением информации, которая сейчас «гуляет» в соцсетях о возможности бесплатно оформить мобильную связь стандарта 5G.

Отмечается, что в сети Интернет и по электронной почте госслужащих, сотрудников администраций, других госорганизаций, служб, ведомств ДНР распространяется недостоверная информация о том, что «РОС» принято решение о введении дополнительного кода оператора мобильной связи «072», который поддерживает стандарт связи 5G.

- Мошенники предлагают желающим бесплатно и без абонентской платы получить сим-карты, для чего собирают личные данные абонентов, - заявили в «РОС».

Там обратили внимание, что предприятие не имеет никакого отношения к данным сообщениям. И посоветовали не сообщать свои персональные данные, не предоставлять копии своих документов. Код мобильной связи «+38 072» не принадлежит ГП «РОС».

Кстати, на территории ДНР ГП «РОС» предоставляет своим абонентам услуги мобильной связи только в стандартах 2G, 3G и 4G (LTE).

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