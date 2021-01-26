Погода в Донецке: 27 января будет пасмурно и потеплеет до +7 градусов

В Донецке будет пасмурно и ветрено Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

27 января в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается пасмурная погода, слабый туман. Температура воздуха утром +2…+4 градуса, днем до +7 градусов, вечером – 2-3 градуса тепла. Юго-восточный ветер будет дуть скоростью от 6 до 7 м/с, порывами до 15 м/с.

27 января Православная церковь чтит память преподобной Нины – христианской святой, просветительницы Грузии, почитаемой в лике равноапостольных. В народе называли Нинин день. Считалось, если на небе белые облака, то к морозу. Деревья инеем покрылись – к теплу. Если в морозный день начал идти снег, то скоро потеплеет. Ворона поутру каркает – к метели. Если 27 января сильный ветер, то год будет сырым и дождливым. Туман вокруг луны – к снегу. Если солнце после заката след «столбом» на небе оставило, жди затяжных морозов.

По прогнозам синоптиков 28 января будет пасмурно. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Температура воздуха течение дня будет колебаться +1…+5 градусов. Порывы южного ветра будут достигать 12 м/с.

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