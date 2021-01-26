Украинский полковник объявил «охоту на сепаратистов»

Полковник Григоров, приехавший из Запорожья, скрывает свое лицо под маской. Фото: ГУ НПУ в Луганской области

Полковник Олег Григоров, которого на днях назначили командовать всей полицией в подконтрольной Киеву Луганщине, сразу же объявил «охоту на сепаратистов» среди жителей. Новый начальник главка НПУ даже установил соответствующие показатели.

Местные полицейские были настолько шокированы нововведением, что позвонили на «горячую линию» МВД ЛНР. Дабы донести до общественности сей прискорбный факт.

- Григоров заявил, что на территории проведения ООС у полиции отсутствует показатель по выявлению «сепаратистов» среди местного населения. А они пропагандируют идеи ЛНР и распространяют агитационные материалы, - рассказал начальник одного из подразделений.

Более того, полковник потребовал повышения показателей и с этой целью приказал заступать на блокпосты всем начальникам подразделений. Якобы для усиления контроля несения службы. А еще Григоров пригрозил, что к концу января проанализирует, сколько «сепаратистов» поймали подчиненные. После того не все начальники останутся на своих местах.

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