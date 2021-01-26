В Донецке в страшной аварии погибли двое молодых людей

Двое молодых людей погибли на месте в «Mitsubishi Lancer», который протаранил дерево. Фото: МВД ДНР

В Кировском районе Донецка двое молодых людей погибли в страшной аварии. Происшествие случилось 23 января в 22 часа. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе УГАИ МВД ДНР.

- 20-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части влево и совершил наезд на дерево, - говорится в сообщении.

В результате водитель и 24-летний пассажир от полученных травм скончались на месте.

В тот же день в 7 часов утра на автодороге «Донецк-Новоазовск-Седово» в Старобешевском районе вблизи села Обильное водитель автомобиля «Renault Master» не выбрал безопасную скорость движения. В итоге выехал на встречную полосу и столкновение с автомобилем «ГАЗ 3110», который двигался во встречном направлении. В результате водитель и пассажир автомобиля «ГАЗ 3110» получили травмы.

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