Насколько повысятся тарифы на ЖКХ в ДНР с 1 февраля

В ДНР вслед за повышением зарплат и пенсий подняли и тарифы на «коммуналку». Фото: МВД ДНР

Тарифы на ЖКХ в ДНР собираются с 1 февраля повысить. Вырастут тарифы на воду, тепло и электроэнергию, а также стоимость жилищных услуг. Соответствующий план уже представлен на рассмотрение Правительства Республики.

- Планируется с 1 февраля поднять тарифы на 20% на водоснабжение, тепловую энергию, горячую воду, услуги по содержанию жилья и вывоз бытовых отходов. На 30% вырастут тарифы на электроэнергию, на газ – на 16%, на услугу водоотведения – на 11%, на услугу отопления – на 13%, – рассказал руководитель Республиканской службы по тарифам Александр Алипов.

При этом новые тарифы будут ниже себестоимости производства услуг ЖКХ. Само повышение связано с необходимостью обеспечить должный уровень ремонтных работ, обновление материально-технической базы коммунальных предприятий, повышение зарплаты работникам отрасли и устранение дефицита кадров.

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План изменения стоимости услуг представлен на рассмотрение Правительства Республики (подробнее)