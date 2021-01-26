Пригороды Донецка и Горловки оказались под мощными обстрелами ВСУ

По Еленовке украинские военные стреляли из пушек БМП-1. Фото: Пресс-центр штаба ООС

25 января ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР. По населенным пунктам и позициям защитников Республики было выпущено 34 мины, гранаты и снаряда. Это в четыре раза больше, чем 24 января. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем оказались окрестности поселков Александровка и Еленовка, села Спартак – на донецком направлении, а также поселок шахты имени Гагарина – на горловском направлении. Применялось вооружение БМП и БТР, минометы калибром 120 мм, а также гранатометы различных типов и стрелковое оружие.

Так, по Еленовке было сделано 12 выстрелов из пушек БМП-1, а по поселку в Горловке украинские каратели выпустили 8 мин калибром 120 мм.

Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал.

Сегодня утром ВСУ продолжили обстрелы - дважды вели огонь из гранатометов по району села Яковлевки под Ясиноватой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обострение в Донбассе: Проходят внеочередные переговоры подгруппы по безопасности

Видеоконференцию инициировала ДНР из-за напряженности на линии соприкосновения (подробнее)