В Торезе спасли тонущего рыбака

Сотрудники МЧС отрабатывают навыки спасения людей, которые провалились под лед. Фото: МЧС ДНР

В понедельник, 25 января, на водоеме в Торезе при ловле рыбы двое мужчин провалились под лед. Одни из них погиб, а второго спасли. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

- Происшествие случилось в пруду-отстойнике №8 торезского поселка Шахты 9/10. Местный житель вытащил из воды 62-летнего мужчину. А спасатели ГПСО Торез переодели рыбака в сухую одежду и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении.

Тело второго рыбака – 61-летнего мужчины - спасатели при помощи веревки извлекли на берег и передали его сотрудникам полиции.

Тем временем, в МЧС предупредили об опасности подледного лова. Буквально 6 дней назад в поселке Новый Свет Старобешевского района тоже утонул рыбак.

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