Дончанка завоевала семь наград на соревнованиях по плаванию в России

Следующие соревнования Екатерины пройдут в Волгограде. Фото: Минспорта ДНР

Абсолютной победительницей прошедших соревнований по плаванию в Краснодарском крае стала спортсменка из Донецка. Мастер спорта Екатерина Середа завоевала семь наград, среди них одно «золото», четыре серебряные награды и две бронзовые. Кроме нее за победу боролись еще порядка 200 спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

— Екатерина стала чемпионкой на дистанции 100 метров вольный стиль, серебряным призёром на дистанциях 200 и 800 метров вольный стиль, в эстафетном плавании 4х100 метров вольный стиль и 4х100 метров комплекс, бронзовым призёром на дистанции 50 метров вольный стиль, в эстафетном плавании 4х200 метров вольный стиль, — говорится в сообщении.

Благодаря своим достижениям Екатерина прошла отбор для участия в еще более масштабном состязании. Девушка будет выступать на Чемпионате Южного Федерального и Северо-Кавказского федерального округов. Времени на подготовку к ним у дончанки всего месяц.

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